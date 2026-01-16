Catania carabinieri contro i parcheggiatori abusivi | denunciato un 75enne

I Carabinieri di Catania hanno denunciato un uomo di 75 anni nell’ambito delle operazioni di contrasto ai parcheggiatori abusivi nel centro cittadino. L’attività, che mira a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico, prosegue con controlli mirati e costanti, contribuendo a ridurre il fenomeno e a tutelare residenti e visitatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificati i controlli dei Carabinieri nel centro cittadino. Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, una pratica che continua a generare disagio e senso di insicurezza tra residenti e visitatori. In questo contesto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha rafforzato la presenza sul territorio, concentrando l’attenzione sulle aree urbane più sensibili. Violato il divieto di accesso alle aree urbane. Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo Radiomobile hanno individuato e denunciato all’ Autorità Giudiziaria un uomo di 75 anni, residente a Catania, già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), noto anche come DASPO Urbano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

