Tariffe stracciate negli hotel il sindacato lancia l’allarme | Così si mettono a rischio lavoro e contratti
Recentemente si è diffusa la notizia di tariffe molto basse per soggiorni in hotel di lusso a Rimini, con prezzi di circa 18 euro a notte per due persone. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i rappresentanti del settore, che evidenziano rischi per i posti di lavoro e la stabilità dei contratti. È importante analizzare gli effetti di queste offerte sulla qualità del servizio e sul mercato alberghiero locale.
Sta facendo molto discutere in queste ore l’articolo apparso sulla stampa locale che segnala la possibilità di pernottare in un hotel 4 stelle di Marina Centro a Rimini a 18 euro a notte per due persone, tariffa rilevata su una nota piattaforma di prenotazione online. Accanto alle riflessioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dati impietosi dal monitoraggio Enit: occupazione camere ferma al 44%. I turisti fuggono dalle tariffe aeree stellari e scelgono mete più accessibili come Basilicata e Abruzzo
