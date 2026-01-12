Tariffe stracciate negli hotel il sindacato lancia l’allarme | Così si mettono a rischio lavoro e contratti

Recentemente si è diffusa la notizia di tariffe molto basse per soggiorni in hotel di lusso a Rimini, con prezzi di circa 18 euro a notte per due persone. La notizia ha sollevato preoccupazioni tra i rappresentanti del settore, che evidenziano rischi per i posti di lavoro e la stabilità dei contratti. È importante analizzare gli effetti di queste offerte sulla qualità del servizio e sul mercato alberghiero locale.

Dati impietosi dal monitoraggio Enit: occupazione camere ferma al 44%. I turisti fuggono dalle tariffe aeree stellari e scelgono mete più accessibili come Basilicata e Abruzzo

