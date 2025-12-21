Arezzo, 21 dicembre 2025 – Casucci (Noi Moderati): «Le implicazioni della Riforma Calderoli vanno monitorate con attenzione. Nessuno dei nostri comuni montani può essere lasciato indietro. Ci siamo già attivati con i nostri parlamentari per garantire una norma che tuteli davvero le comunità e le aree interne» «Come forza della maggioranza di governo abbiamo il dovere di essere sentinelle dei territori più fragili. La riforma Calderoli va monitorata con attenzione, perché nessun comune montano può essere lasciato indietro. Il nostro impegno è garantire che ogni modifica normativa tuteli davvero le comunità che vivono nelle aree interne». 🔗 Leggi su Lanazione.it

