A Castelnuovo dei Sabbioni questa mattina si sono svolti i funerali di Fabrizio Betti, che si è spento all’età di 85 anni. La cerimonia si è svolta nella chiesa del paese, alla presenza di familiari e amici stretti. La salma è stata accompagnata lungo il percorso che ha condotto al cimitero locale, dove si sono svolti i funerali.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Castelnuovo dei Sabbioni ha dato questa mattina l’ultimo saluto a Fabrizio Betti, scomparso all’età di 85 anni. La comunità, commossa, si è stretta attorno alla moglie e alla figlia, rendendo omaggio a un uomo che ha rappresentato per decenni lo sport e la vita sociale del territorio. Sulla bara di legno chiaro erano adagiate le maglie delle due squadre che più hanno segnato il suo percorso: la USD Castelnuovese e la Sangiovannese, simboli di una passione coltivata con dedizione e discrezione. Presenti dirigenti di ieri e di oggi della società amaranto, ex compagni di squadra e tanti amici, insieme a una rappresentanza della “Sangio” di un tempo, con Morandini, Chienni, Cianchi e Menciassi, a testimonianza di legami che hanno attraversato generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelnuovo dei Sabbioni. Stamani l’ultimo saluto a Fabrizio Betti

