addio a fabrizio betti storico protagonista del calcio valdarnese

Arezzo, 25 febbraio 2026 – È morto all’età di 85 anni Fabrizio Betti, figura storica del calcio del Valdarno, in particolare legata alle comunità di San Giovanni Valdarno e di Castelnuovo dei Sabbioni. La sua scomparsa è stata ricordata con emozione questa mattina dal sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl'Innocenti, che ha voluto condividere ricordi personali e momenti di vita vissuta insieme a Betti. “Nel giorno del mio sessantesimo compleanno ci ha lasciati un amico, una persona speciale, ex giocatore della Castelnuovese Calcio e grande amante dei colori amaranto – ha scritto il sindaco –. Con Fabrizio era bello fermarsi a parlare nella piazza del paese. Lui arrivava sul suo piccolo motorino, sempre con il sorriso pronto e una parola gentile per tutti. Bastava incrociare il suo sguardo perché nascesse una conversazione: sul calcio, sul passato, sulla necessità di recuperare il vecchio borgo, sui ricordi che sapeva custodire e raccontare con passione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

