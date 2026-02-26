Durante un’intervista, un ex calciatore ha raccontato un episodio accaduto ai tempi dell’Inter, in cui ha consigliato un suo compagno di squadra di evitare certi atteggiamenti in campo. La conversazione rivela dettagli sulla relazione tra i due e le dinamiche di quegli anni, offrendo uno sguardo diretto su un momento particolare della loro esperienza calcistica.

Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano svela il retroscena con Cambiasso: «Gli dissi di non fare il vigile, altrimenti quelle mani se le sarebbe messe nel…»

Thiago Silva Milan, Cassano svela il retroscena: «Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio, ma Allegri ha fatto questo!»A 41 anni, Thiago Silva ha deciso di regalarsi un ultimo capitolo europeo salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto.

Petrachi svela il retroscena: «Avevo preso Lautaro dal Racing per 7 milioni. Dzeko? Era già fatta con l’Inter ma dissi una cosa a Conte»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Temi più discussi: Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: Non farò il nome di chi me l'ha detto; Voci di mercato dalla Spagna, i tifosi del Bayern Monaco tremano; Bastoni: Ho accentuato la caduta, ma mi spiace più per quello fatto dopo. Ero in trance agonistica; Inter, Bastoni rompe il silenzio: oggi in conferenza per chiudere la polemica.

Cassano e il retroscena all’Inter: Quando dissi a Cambiasso ‘mettiti quelle mani nel culo’…Ecco cos'è accaduto dopo i primi allenamenti con Esteban Cambiasso, uno dei leader nerazzurri: il racconto di Cassano ... fcinter1908.it

Cassano svela il retroscena su Bastoni dopo Inter-Juve: Non farò il nome di chi me l’ha dettoL'ex calciatore ha raccontato cosa è successo tra il tecnico e il difensore dopo la bufera scoppiata per la simulazione e l'espulsione di Kalulu ... fanpage.it

Antonio #Cassano svela una discussione tra lui e #CR7: "Dopo aver detto che Messi è molto meglio di Cristiano Ronaldo e che non era nella mia classifica dei 10 migliori calciatori, Ho ricevuto un messaggio su WhatsApp. Era lui che diceva: "Ho un sacc facebook

Cassano svela: “So in anteprima dalla Pinetina che Chivu a Bastoni ha detto…” x.com