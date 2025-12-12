Petrachi svela il retroscena | Avevo preso Lautaro dal Racing per 7 milioni Dzeko? Era già fatta con l’Inter ma dissi una cosa a Conte

Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo del Torino, rivela dettagli inediti sui trasferimenti di Lautaro Martinez e Edin Dzeko, tra passato e retroscena mai svelati. In questa intervista, Petrachi racconta le trattative e le decisioni prese durante la sua carriera, offrendo uno sguardo esclusivo sulle dinamiche di mercato legate ai due attaccanti.

Inter News 24 Il nuovo direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, svela i retroscena legati a Lautaro e Dzeko relativi ai tempi alla Roma e al Toro. Intervenuto come ospite al podcast DoppioPasso, il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, svela due retroscena di mercato legati a Lautaro Martinez e a Edin Dzeko, entrambi con l'Inter. LAUTARO? – « Lo avevo preso a 7 milioni dal Racing, in Argentina, ma ci volevano 3 milioni di commissioni. All'epoca l'agente era il fratello di Zarate e aveva rapporto con Alessandro Moggi. Andò lui in Argentina, ma noi lo vedemmo al Mondiale. Volevo prendere lui e Lyanco, il centrale di difesa e poi lo prendemmo.