Caso Epstein si dimette McSweeney il ‘rasputin’ di Starmer

Matthew McSweeney si dimette dalla sua posizione di massimo consigliere politico del Premier britannico. La decisione arriva dopo lo scandalo legato alla nomina di Lord Mandelson, coinvolto negli “Epstein Files”. McSweeney lascia l’incarico in un momento difficile per il governo di Starmer, sotto i riflettori per le connessioni poco chiare con figure di spicco della politica e degli affari. La sua uscita si aggiunge alle tensioni di questi giorni, mentre l’indagine sui rapporti tra le alte sfere e i dossier riservati continua a fare rumore in Gran Bretagna.

Il massimo consigliere politico del Primo Ministro britannico, Matthew McSweeney, ha rassegnato le dimissioni oggi, 8 febbraio 2026, a seguito dello scandalo legato alla nomina di Lord Mandelson, figura chiave coinvolta negli “Epstein Files”. Le dimissioni, interpretate come un tentativo di arginare la crisi che minaccia la stabilità del governo di Starmer, arrivano in un momento delicato per la politica britannica e sollevano interrogativi sul futuro del Primo Ministro. Londra è al centro di una tempesta politica che potrebbe avere ripercussioni significative sulla leadership di Starmer. La vicenda, che affonda le radici nel controverso dossier sugli abusi sessuali compiuti da Jeffrey Epstein, ha portato alla luce connessioni scomode e ha scatenato una serie di dimissioni e accuse incrociate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Case Epstein

Il capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti.

L’ex ministro britannico Peter Mandelson si dimetterà domani dalla Camera dei Lord.

Ultime notizie su Case Epstein

