Caso Epstein premio Nobel si dimette

9.27 Lo scienziato Usa e premio Nobel Axel ha annunciato le sue dimissioni da condirettore di un istituto di neuroscienze alla Columbia University a causa della sua amicizia con Epstein. Axel non è accusato di illeciti, ma dalle indagini del governo Usa emerge che andava spesso a casa del finanziere condannato per reati sessuali,poi morto in carcere. Ho fatto un "grave errore di giudizio", ha detto Axel. Così anche il fondatore di Microsoft Bill Gates:ha ammesso un "grave errore" negando coinvolgimento nei crimini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Caso Epstein, si dimette McSweeney il ‘rasputin’ di StarmerMatthew McSweeney si dimette dalla sua posizione di massimo consigliere politico del Premier britannico.

Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreIl capo dello staff di Keir Starmer, Morgan McSweeney, ha lasciato il suo ruolo dopo che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Jeffrey Epstein, il mecenate oscuro; Lo scienziato premio Nobel James Watson fotografato con donne nella casa di Epstein; Tre riflessioni sul caso Epstein (oltre il velo del Potere).

Caso Epstein, la polizia norvegese perquisisce l'abitazione dell'ex premier JaglandGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i fileLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e cosa hanno svelato i file ... tg24.sky.it

IL CASO EPSTEIN E I SUOI ORRORI... Ho appena finito di leggere il libro di Virgina Louise Roberts Giuffre. Si chiamava Giuffre perchè il ragazzo australiano che l'ha sposata liberandola dalla schiavitù da Epstein, era un figlio di immigrati siciliani. Virginia in q - facebook.com facebook

Il caso #Epstein, l'ex ambasciatore britannico #Mandelson rilasciato su cauzione x.com