Casello autostradale di Maddaloni Piccerillo e Bove | Sbloccata un' opera vitale per Terra di Lavoro

Mercoledì si terrà l’apertura del casello autostradale di Maddaloni, un intervento considerato importante per la zona di Terra di Lavoro. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e il coinvolgimento di figure politiche locali. La nuova infrastruttura rappresenta un passo avanti per migliorare i collegamenti e facilitare gli spostamenti nella regione.

Bove inoltre tesse le lodi del Comune e del deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio. “E' un’ opera pensata nel 1997, che ha visto i primi passi formali nel 2005 ma che poi ha visto una vera svolta dal 2018, cioè da quando si è insediato il sindaco De Filippo e quindi da quel momento il Comune ha realmente esercitato il ruolo di soggetto attuatore e poi dal 2022 c’è stato l’impegno concreto dell’onorevole Gianpiero Zinzi, deputato della Lega e coordinatore regionale, il quale è stato anche fattivo punto di mediazione e risoluzione con altri soggetti della pubblica amministrazione. Il Ministero, con la guida di Matteo Salvini, ha portato a compimento un’opera fondamentale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

