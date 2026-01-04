Verona Torino 0-3 | i granata tornano a vincere Simeone Casadei e Njie sbancano il Bentegodi Com’è andata

Nel match tra Verona e Torino, i granata si sono imposti con un risultato di 3-0 al Bentegodi. I gol di Simeone, Casadei e Njie hanno permesso alla squadra di tornare alla vittoria dopo una serie di risultati meno positivi. Ecco come si è sviluppata la partita e quali sono stati gli episodi principali di questa sfida.

Verona Torino 0-3: i granata tornano alla vittoria, Simeone, Casadei e Njie firmano il successo al Bentegodi. Com’è andata. Il Torino lancia un segnale forte al campionato espugnando lo Stadio Marcantonio Bentegodi con un solido 3-0 ai danni dell’Hellas Verona. La squadra di Marco Baroni ha controllato la gara per lunghi tratti, colpendo a freddo nel primo tempo e chiudendo la pratica nel finale, lasciando poche briciole alla formazione di Paolo Zanetti, apparsa troppo timida e imprecisa. Simeone colpisce subito: Toro avanti al 10?. L’approccio degli ospiti è deciso e la gara si sblocca dopo appena dieci minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Torino 0-3: i granata tornano a vincere, Simeone, Casadei e Njie sbancano il Bentegodi. Com’è andata Leggi anche: Verona Inter 1-2: di fortuna i nerazzurri sbancano il Bentegodi Leggi anche: Torino, Calaiò: «I granata il mio primo amore. Ecco cosa penso di Simeone» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I PRECEDENTI | È da 4 anni di fila che il Torino vince a Verona, l'ultimo 1 è del 2018; Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Tutto il calcio in; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A. Troppo poco Verona: il Torino degli ex Baroni e Simeone passa 0-3 al Bentegodi - 3 Troppo poco Verona: il Torino sblocca la gara con Simeone nel primo tempo e non deve sudare eccessivamente per portare. tuttomercatoweb.com

