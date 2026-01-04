Verona-Torino 0-3 decidono Simeone Casadei e Njie

Nel match tra Verona e Torino, terminato 0-3, sono stati decisivi i gol di Simeone, Casadei e Njie. Entrambe le squadre, reduci da sconfitte nel 2025, cercavano un riscatto per iniziare l’anno con un risultato positivo. La partita si è svolta al Bentegodi, offrendo un confronto equilibrato tra due formazioni desiderose di riprendere il cammino dopo le recenti difficoltà.

Verona, 4 gennaio 2026 - Sia Verona che Torino avevano archiviato il 2025 con una sconfitta, rispettivamente contro Milan e Cagliari, e quindi la voglia di aprire l'anno nuovo al meglio era massima per entrambe le rivali di scena al Bentegodi. A far festa sono i granata, che passano con un rotondo 3-0: apre le danze l'ex Simeone a inizio match scartando un clamoroso regalo della difesa gialloblù e le chiudono a ridosso del fischio finale Casadei e Njie, le due mosse azzeccate dalla panchina di Baroni, un altro ex di giornata che fa valere la proverbiale legge del calcio. Per il Torino il successo è pesante, pur non ancora sufficiente a entrare nella zona di classifica buona per l' Europa, ma anche la sconfitta è un macigno al verso opposto per il Verona, che scivola in zona retrocessione dopo l'illusoria accelerata delle scorse settimane che aveva portato ai successi contro Fiorentina e Atalanta.

