Mazzate contro una vetrina in piazza San Francesco Di Paola furto in un sushi bar

Negli ultimi giorni, diverse attività commerciali nel centro hanno subito furti e danni: una vetrina è stata spaccata in piazza San Francesco di Paola, mentre un sushi bar e una gioielleria sono stati presi di mira da ladri che hanno effettuato spaccate per entrare e rubare. Gli episodi evidenziano un clima di crescente insicurezza nella zona.

© Palermotoday.it - Mazzate contro una vetrina in piazza San Francesco Di Paola, furto in un sushi bar Furti con spaccata in un ristorante di sushi e in una gioielleria del centro. Due attività commerciali sono state prese di mira nei giorni scorsi dai ladri che hanno colpito in piazza San Francesco di Paola, da Kyo creative sushi, e in un negozio di via Valerio Villareale.Secondo una prima. Palermotoday.it FABIO ZETA IRL NELLA NOTTE DI CAPODANNO CHE NON FINISCE MOLTO BENE Mazzate contro una vetrina in piazza San Francesco Di Paola, furto in un sushi bar - Due attività commerciali sono state prese di mira nei giorni scorsi dai ladri che hanno colpito in piazza San Francesco di ... mondopalermo.it La vetrina di Studio 1 a Ischia Ponte che da anni anche quando non esisteva internet ed AI creava - facebook.com facebook