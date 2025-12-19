Carrarese Calabro mette nel mirino il Monza | Affronteremo una squadra ben attrezzata
La Carrarese di Antonio Calabro si prepara ad affrontare il Monza, una squadra ben attrezzata e determinata. Dopo il recente successo contro la Virtus Entella, i gialloblù vogliono continuare a raccogliere punti preziosi. La sfida si preannuncia impegnativa, ma la squadra è determinata a mettere in campo tutta la sua grinta e il suo carattere per ottenere un risultato positivo.
I tre punti sono sempre un toccasana ed è stato così per la Carrarese di Antonio Calabro anche dopo il successo contro la Virtus Entella. Mister, come ha visto i suoi ragazzi in questi giorni? "E' inutile nascondere che dopo la vittoria ho ritrovato un gruppo più sereno, che non vuol dire più rilassato, perché aveva bisogno di ritornare a sorridere. Quando non arrivano i risultati è normale che ci sia sempre un po' di tensione e di malumore. Questa è stata una settimana di lavoro intenso ma di giusto equilibrio". Cosa la preoccupa di più della sfida col Monza? "Non ci sono preoccupazioni ma dati di fatto.
