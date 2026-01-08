Ha scelto loro Sanremo 2026 Carlo Conti chiude il cerchio | chi sono i 2 super big

Nel percorso verso Sanremo 2026, Carlo Conti conferma il suo ruolo chiave nella conduzione e nella selezione dei protagonisti. È arrivato il momento di scoprire chi sono i due grandi artisti che arricchiranno questa edizione, completando il quadro di un festival che si prepara a offrire un panorama musicale vario e di qualità. La scelta di questi super big rappresenta un passo importante nel definire l’identità della manifestazione.

Il mosaico del Festival di Sanremo 2026 comincia a prendere forma, e non riguarda soltanto i big in gara o la macchina organizzativa guidata da Carlo Conti. Attorno al palco dell’Ariston, infatti, si muove una galassia di volti pronti ad animare non solo le serate principali, ma anche il PrimaFestival, il DopoFestival e gli eventi collaterali legati agli sponsor, come la tradizionale crociera che accompagna la settimana sanremese. Un cast ampio, trasversale, pensato per presidiare ogni fascia e ogni pubblico. >> “Fuori, tutti e due”. Amici 25, cacciati i protagonisti top: è rivolta Già nelle scorse settimane erano emersi nomi molto diversi tra loro, a partire da Max Pezzali, passando per Aurora Leone, Nicola Savino e Ema Stokholma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti pronto a cedere il testimone: ha scelto chi lo sostituirà

Leggi anche: Sanremo 2026, chi sono i Big in gara: l’annuncio di Carlo Conti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sanremo 2026, filtra il primo super ospite: la scelta di Carlo Conti (e la lotta in Rai); Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: Ogni sera farà festa; Max Pezzali a Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: ospite fisso sul palco della nave; Sanremo 2026, i cantanti e le canzoni. Tutto sul Festival e il programma delle serate.

“Sicura al 100%”: Carlo Conti ha scelto la prima conduttrice di Sanremo 2026 - Dopo l’annuncio dei 30 big e i primi commenti in risposta a chi diceva che il cast del festival era ... rds.it