Un’altra persona Omicidio Federica Torzullo svolta nelle indagini | cosa succede

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo continuano a proseguire con nuove ricostruzioni. Claudio Carlomagno ha fornito una versione dei fatti che, al momento, non ha convinto pienamente gli inquirenti. Questa fase rappresenta un passo importante nel quadro investigativo, volto a chiarire le dinamiche e le responsabilità legate al femminicidio. Restano in corso approfondimenti e verifiche per fare luce sulla vicenda.

La nuova ricostruzione dei fatti fornita da Claudio Carlomagno in merito al femminicidio di Federica Torzullo non risulta persuasiva agli inquirenti. Il quarantacinquenne ha riformulato più volte il proprio racconto nel tentativo di colmare le contraddizioni emerse nelle prime ore dell'indagine, ma per il giudice per le indagini preliminari Viviana Petrocelli il suo contributo rimane ampiamente inattendibile. Proprio questa inattendibilità apre a scenari investigativi ulteriori, tra cui l'ipotesi della presenza di un «soggetto non identificato» insieme a lui nei momenti successivi all'omicidio.

