Carla Ribeiro trovata morta in casa a Pozzuoli | indagata l'amica ultima ad averla vista viva
Una 52enne peruviana iscritta nel registro degli indagati, l'ipotesi è "morte in conseguenza di altro reato"; domani l'incarico per l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pozzuoli, 42enne morta in casa: indagata la donna che l’ha vista per l’ultima voltaEmergono nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla scomparsa di Carla Ribeiro, la 42enne rinvenuta priva di vita nella sua casa di via Barletta, nell’area...
Leggi anche: Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Indagato Dragos, l'ultimo ad averla vista
Temi più discussi: Tragedia a Pozzuoli: Carla trovata morta in casa dal marito, aveva 42 anni -; Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia; Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsia; POZZUOLI/ Carla trovata morta in casa, un malore alla base del decesso: disposta l’autopsia.
Giallo a Pozzuoli, Carla trovata morta in casa: aveva 42 anniNapoli, disposta l’autopsia su Carla Ribeiro, 42enne trovata morta in casa. Accertamenti per chiarire le cause del decesso. internapoli.it
Carla trovata senza vita in casa dal marito: disposta l'autopsiaUna grande tragedia ha colpito la comunità di Pozzuoli. L'intera città piange Carla Ribeiro, 42 anni, trovata senza vita in casa dal marito. Subito dopo l'allarme è intervenuta una squadra del 118 che ... napolitoday.it
C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Carla Ribeiro, la donna di 42 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Barletta, in zona via Napoli, a Pozzuoli. - facebook.com facebook