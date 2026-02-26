Carcinoma basocellulare il tumore più frequente

Il carcinoma basocellulare è il tumore della pelle più comune, interessando molte persone ogni anno. Si tratta di una forma di cancro che si sviluppa principalmente nelle aree esposte al sole e può crescere lentamente nel tempo. La sua diffusione e frequenza rendono importante conoscere i rischi e le modalità di prevenzione per ridurne l'incidenza.

Il carcinoma basocellulare è il tumore cutaneo più diffuso. Rappresenta il 15% di tutte le neoplasie. Ha una crescita lenta e una solo malignità locale. È “biologicamente” buono perché non dà metastasi se non raramente (solo nel 0,05-0,1% dei casi). Le metastasi sono rarissime ma possono colpire i tessuti circostanti o strutture vitali profonde (occhi, orecchie, bocca, ossa dure, mano). Con la Dr.ssa Lucia Bertulessi, chirurgo di Habilita che si occupa di chirurgia della cute e sottocute, abbiamo approfondito proprio questo argomento. Come si riconosce un carcinoma basocellulare? “Nel 60% dei casi nasce come piccolo nodulo traslucido rosato con piccoli vasi sanguigni (i pazienti lo definiscono inizialmente come un brufolo e lo sottovalutano), successivamente si verifica una depressione o ulcerazione centrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Napoli Juve, questo il risultato più frequente: l’ultima volta risale al gennaio del 2022. La statistica ripetuta per più di 20 volte stupisce i tifosidi Redazione JuventusNews24Napoli Juve, questo è il risultato più frequente nella storia.

Precedenti Bologna Juve, le statistiche premiano i bianconeri: questo il risultato più frequente nella sfida contro i rossoblù. La striscia d’imbattibilità parla chiarodi Redazione JuventusNews24Precedenti Bologna Juve, i bianconeri detengono il record di vittorie e pareggi.

Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Prelude to a Sinister Outcome

Qual è la differenza tra un tumore e un carcinoma?Qual è la differenza tra un tumore e un carcinoma? E come si riferiscono a diverse crescita anomale di cellule. microbiologiaitalia.it

Quali sono i tipi di tumore al seno?Quali sono i tipi di tumore al seno? Conosci le diverse caratteristiche dei tumori benigni e maligni e scopri le possibili prognosi ... microbiologiaitalia.it