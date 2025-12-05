Napoli Juve questo il risultato più frequente | l’ultima volta risale al gennaio del 2022 La statistica ripetuta per più di 20 volte stupisce i tifosi
Napoli Juve, questo è il risultato più frequente nella storia. Il pareggio è stato registrato 22 volte: l’ultimo precedente fu nel 2022 con Mertens e Chiesa. Il big match di campionato tra Napoli e Juve, in programma domenica prossima al Maradona, sarà una sfida per rompere un equilibrio storico. L’ 1-1 è, infatti, il punteggio più frequente tra le due squadre in Serie A, esito finale di ben 22 incontri. L’ultima volta che questo risultato si è verificato risale al 6 gennaio 2022. In quella partita, il Napoli passò in vantaggio con Dries Mertens, ma la Juventus pareggiò con Federico Chiesa. Quell’incontro, che si concluse senza vincitori, riflette la difficoltà che entrambe le squadre hanno nel prevalere sull’altra, spesso annullandosi a vicenda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Verso Napoli-Juve? https://mdst.it/3XCdJAl - facebook.com Vai su Facebook
Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição" Vai su X
Napoli-Cagliari di Coppa Italia, il risultato 10-9: gol di Lucca, pareggio di Esposito la squadra di Conte vince ai rigori - Dopo la Juventus e l’Atalanta, che hanno eliminato Udinese e Genoa, il Napoli scaccia la maledizione degli ottavi di finale che da q ... Si legge su msn.com
Juve, tabù Napoli: i bianconeri inseguono una vittoria che manca dal 2019 - Negli ultimi 10 scontri diretti a Napoli, appena 2 vittorie dei bianconeri, di cui una discussa e l'altra in coppa Italia ... Scrive it.blastingnews.com