Napoli Juve questo il risultato più frequente | l’ultima volta risale al gennaio del 2022 La statistica ripetuta per più di 20 volte stupisce i tifosi

Napoli Juve, questo è il risultato più frequente nella storia. Il pareggio è stato registrato 22 volte: l'ultimo precedente fu nel 2022 con Mertens e Chiesa. Il big match di campionato tra Napoli e Juve, in programma domenica prossima al Maradona, sarà una sfida per rompere un equilibrio storico. L' 1-1 è, infatti, il punteggio più frequente tra le due squadre in Serie A, esito finale di ben 22 incontri. L'ultima volta che questo risultato si è verificato risale al 6 gennaio 2022. In quella partita, il Napoli passò in vantaggio con Dries Mertens, ma la Juventus pareggiò con Federico Chiesa. Quell'incontro, che si concluse senza vincitori, riflette la difficoltà che entrambe le squadre hanno nel prevalere sull'altra, spesso annullandosi a vicenda.

