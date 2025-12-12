Precedenti Bologna Juve le statistiche premiano i bianconeri | questo il risultato più frequente nella sfida contro i rossoblù La striscia d’imbattibilità parla chiaro

Le sfide tra Bologna e Juventus sono state storicamente favorevoli ai bianconeri, che dominano anche nelle statistiche. La Juventus detiene il record di vittorie e pareggi contro i rossoblù, confermando un andamento positivo nelle precedenti confronti. Analizzando i dati, emerge come il risultato più frequente sia a favore della squadra torinese.

Precedenti Bologna Juve, i bianconeri detengono il record di vittorie e pareggi. La striscia di imbattibilità e l’1-1, il risultato più frequente. I precedenti storici tra Bologna e Juventus in Serie A disegnano un quadro nettamente favorevole ai bianconeri in vista della prossima sfida al Dall’Ara. La Juventus vanta una supremazia statistica notevole sui rossoblù in 156 incontri disputati nel massimo campionato. La Juventus detiene il record di squadra con più pareggi ottenuti contro il Bologna in Serie A, con un totale di 54 pareggi. Il bilancio complessivo è completato da 79 successi piemontesi e 23 vittorie emiliane. Juventusnews24.com

