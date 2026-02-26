Caravaggio sindaco jogger scopre discarica abusiva | trasgressori individuati e multati per seimila euro

Durante l’allenamento il primo cittadino ha notato una discarica abusiva: in poco tempo i trasgressori sono stati multati e obbligati a pulire Caravaggio. Un cumulo di rifiuti domestici accatastati nelle immediate vicinanze della cappella. È la scoperta fatta nientemeno che dal primo cittadino Claudio Bolandrini durante la consueta corsa di allenamento. Il sindaco ha quindi immediatamente allertato l’Unità Operativa Ambiente della polizia locale del Distretto Bassa Bergamasca Occidentale: gli agenti, che nel frattempo hanno ricevuto altre segnalazioni dai residenti, sono accorsi sul posto per ispezionare il materiale. Si trattava, secondo quanto appreso, di due abbandoni distinti, probabilmente provenienti dallo svuotamento di garage o abitazioni private. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

