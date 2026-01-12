Individuati e multati gli zozzoni di via Saffi | l' avevano trasformata in discarica | FOTO

A Viterbo, sono stati identificati e sanzionati i responsabili dell'abbandono di rifiuti in via Saffi, che è stata trasformata in discarica a cielo aperto. Le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare l’inciviltà e garantire il rispetto delle norme ambientali, con l’obiettivo di mantenere la città più pulita e ordinata.

Rifiuti: controlli serrati e sanzioni a Viterbo, dove continua la lotta contro l'inciviltà e gli abbandoni. L'ultimo episodio riguarda via Saffi, nel centro storico, dove alcuni cittadini continuavano a lasciare rifiuti per strada, a ridosso della sala Anselmi. Sono stati “presi e sanzionati gli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

