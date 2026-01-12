Individuati e multati gli zozzoni di via Saffi | l' avevano trasformata in discarica | FOTO

A Viterbo, sono stati identificati e sanzionati i responsabili dell'abbandono di rifiuti in via Saffi, che è stata trasformata in discarica a cielo aperto. Le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare l’inciviltà e garantire il rispetto delle norme ambientali, con l’obiettivo di mantenere la città più pulita e ordinata.

