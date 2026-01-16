Restyling sul Corso | le Luci d' Artista si spengono e i lavori riprendono la data della riapertura del cantiere
A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di restyling sul Corso Vittorio Emanuele. Le operazioni interesseranno anche via Velia, via Fieravecchia, via Conforti, via De Luca e via Bonaventura, proseguendo nel progetto di riqualificazione dell’area. La conclusione degli interventi contribuirà a migliorare l’aspetto e la funzionalità di questa zona, mantenendo l’impegno per un ambiente pubblico più curato e accogliente.
Riprenderanno il 2 febbraio i lavori di restyling sul corso Vittorio Emanuele. Restano da completare via Velia, via Fieravecchia, via Conforti, via De Luca e via Bonaventura. “Da maggio ad ottobre potremo finalmente avere il corso da Re che rappresenterà non solo una bella passeggiata per i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
