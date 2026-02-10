Polveri sottili a Bagnoli denunciati nuovi sforamenti | chiesta indagine anche su altri inquinanti

A Bagnoli si registrano nuovi sforamenti di polveri sottili. Il consigliere municipale Diego Civitillo segnala i dati raccolti dalla centralina mobile dell’Arpac a Città della Scienza e chiede di approfondire anche altri inquinanti. La situazione si fa preoccupante, con i livelli di particolato che superano spesso i limiti consentiti. La polemica si riaccende e ora si attende una risposta concreta dalle autorità.

Tempo di lettura: 4 minuti Polveri sottili a Bagnoli, nuovi sforamenti. A sottolinearlo è il consigliere municipale Diego Civitillo, rilanciando i nuovi dati centralina mobile Arpac a Città della Scienza. “Le misure effettuate dai giorni 03 Febbraio a 09 Febbraio – spiega Civitillo in un post -, presentano superamenti dei limiti imposti dalla normativa vigente (D.Lgs. 15510) in termini di qualità dell’ aria per il parametro PM10 media giornaliera, nei giorni 3-4-6 e 9 Febbraio. Il giorno 5 Febbraio si è rilevata una concentrazione media giornaliera di 42 µgm3 di poco Inferiore al limite di 50 µgm3 (microgrammi per metro cubo, ndr)”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

