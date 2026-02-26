Canova e il fenomeno Zalone | Non punta l’indice e sa cambiare Checco non è come i cinepanettoni

"Non ci chiede di guardarlo, ci chiede di lasciarci guardare. Il suo successo nasce in gran parte da questa capacità di aprire uno strappo e di rovesciare la prospettiva". Gianni Canova, critico cinematografico e saggista, già rettore dell’università Iulm dove continua a insegnare Storia del cinema e Filmologia, torna sulle tracce di Checco Zalone inseguendone il percorso “Da Cado dalle nubi a Buen Camino: di cosa ridiamo quando ridiamo di lui“. Terza puntata di un Instant book in uscita domani con Sagoma Editore. Ci si continua a interrogare sul mistero Zalone, film dopo film. "E dopo canzoni e performance, come lo spot con Helen Mirren ai tempi del Covid, “La vacinada“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

“Noi giocavamo sul turpiloquio, la comicità di Checco Zalone è più colta. Se oggi facessi le battute dei cinepanettoni mi metterebbero in carcere”: così Christian De SicaChristian De Sica ha presentato, ieri 28 gennaio, a Roma il suo ultimo film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, nelle sale dal 5 febbraio,...

Fenomeno Checco Zalone: nelle sale lecchesi 10mila spettatori in quattro giorniDa Natale a domenica 28 dicembre - con 58 proiezioni complessive - "Buen Camino" ha fatto registrare incassi record anche nel territorio.

Checco Zalone ci riprova per la TERZA volta dal film Che Bella Giornata #checcozalone #comicità

