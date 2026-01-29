Noi giocavamo sul turpiloquio la comicità di Checco Zalone è più colta Se oggi facessi le battute dei cinepanettoni mi metterebbero in carcere | così Christian De Sica

Christian De Sica ha presentato ieri a Roma il suo nuovo film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”. L’attore ha detto che, rispetto alla comicità di Checco Zalone, la sua è più colta. De Sica ha anche scherzato sul fatto che se oggi facesse le battute dei cinepanettoni, finirebbe in carcere. Il film, diretto da Eros Puglielli, uscirà il 5 febbraio e vede nel cast anche Lillo Petrolo, Maccio Capatonda, Chiara Francini e Paolo Calabresi.

Christian De Sica ha presentato, ieri 28 gennaio, a Roma il suo ultimo film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, nelle sale dal 5 febbraio, diretto da Eros Puglielli con protagonisti tra gli altri Lillo Petrolo, Maccio Capatonda, Chiara Francini e Paolo Calabresi. È presente anche Tony Effe con un cameo. “È un dramedy e credo che in Italia sia il primo del genere”, ha anticipato a Best Movie. L’attore e regista ha commentato il grande successo di “Buen Camino” di Checco Zalone, che ha superato anche “Avatar”: “Lui è come noi con i cinepanettoni – ha detto -. Non è altro che quello che eravamo noi con i cinepanettoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Christian De Sica, nato a Roma il 5 gennaio 1951, festeggia oggi 75 anni.

Christian De Sica commenta il successo di Checco Zalone.

