Fenomeno Checco Zalone | nelle sale lecchesi 10mila spettatori in quattro giorni

Buon Camino, il nuovo film di Checco Zalone, sta riscuotendo un notevole riscontro nelle sale lecchesi, con circa 10.000 spettatori in quattro giorni. Un risultato che conferma la costante popolarità dell’attore e regista, già apprezzato per i suoi lavori precedenti. La pellicola continua a catturare l’interesse del pubblico, mantenendo viva la tradizione di successo delle sue produzioni.

Un successo senza precedenti? No, un successo “come” i precedenti. Buen Camino, il ritorno al cinema di Checco Zalone, sta andando fortissimo e non è una novità. In tutta Italia, nelle prime quattro giornate di programmazione, ha incassato circa 27 milioni di euro, confermando le attese e il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Fenomeno Checco Zalone: nelle sale lecchesi 10mila spettatori in quattro giorni Leggi anche: Buen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni Leggi anche: Dieci film di prima visione nei cinema lecchesi. Da Natale fuori Checco Zalone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fenomeno Checco Zalone: nelle sale lecchesi 10mila spettatori in quattro giorni; “Buen Camino” travolge il box office: Checco Zalone domina le sale nel weekend di Santo Stefano; Effetto Zalone, scossa alle sale. Proiezioni dalle 10 a mezzanotte; Buen Camino non si ferma più: il film di Checco Zalone è da record assoluto. Il caso cinematografico del momento: perché Buen Camino sta battendo tutti i record di Checco Zalone - Buen Camino è già il caso cinematografico delle feste. supereva.it

Recensione nuovo film di Checco Zalone: perché Buen Camino fa discutere - Trama, recensioni, reazioni e perché è il film più discusso del 2025. urbanpost.it

Perché Checco Zalone non merita molte delle critiche che sta ricevendo - In quattro giorni di programmazione Buen Camino ha portato più di 3 milioni di italiani al cinema, eppure alcuni sembrano voler a tutti i costi demolire quello che in realtà funziona: perché succede? vanityfair.it

Ha dedicato al comico pugliese il volume con cui è diventata dottoressa. E ora con Gente.it commenta il fenomeno più dirompente degli ultimi anni e il suo ultimo film Buen Camino, campione di incassi. #checcozalone #buencamino - facebook.com facebook

Il perché a questo giro tre quarti della stampa italiana abbia deciso di celebrare il funerale artistico di Checco Zalone io proprio non lo capisco. Tralasciando il fatto che mi ha particolarmente irritato leggere su molti siti e giornali certe battute che Checco avreb x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.