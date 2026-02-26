Pro Carate e Sampietrina Seveso in serie A1 maschile e la Gal Lissone in serie A1 femminile. I più forti ginnasti e ginnaste dei migliori club d’Italia daranno vita domani e sabato al campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile. La Brianza schiera al via nella massima serie di una delle discipline che ha sempre regalato all’Italia grandi interpreti tre società, con l’obiettivo di ben figurare. Non c’è lo scudetto nelle mire di Carate, Seveso e Lissone, ma già a partire dalla tappa al PalaPanini di Modena (seguita da quelle di Biella, Terni e le finali a Bergamo a metà maggio) provare a dare fastidio alle big è nelle loro corde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campionato italiano al via. Brianzoli pronti a stupire

LDA e Aka 7even pronti a stupire SanremoLDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con...

ESCLUSIVA NOVELLA 2000: LDA e Aka 7even pronti a stupire SanremoLDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con...

Temi più discussi: Al via il 26 febbraio la nona edizione dei Campionati Italiani della Geografia; Modena - I Top Events 2026 accendono i riflettori: al via il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica; SR&R amplia i programmi 2026 e conferma la presenza nel Campionato Italiano Gran Turismo; Al via la stagione dell’E-Bike Enduro.

Campionato Italiano: concluse a Caorle le qualifiche, domani al via il main drawCAORLE (VENEZIA)-È calato il sipario sulla prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025. Alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, location che sta ospitando la prima tappa Gold della ... corrieredellosport.it

Modena al via con 4 squadre nel campionato italianoSta per cominciare un’intensa stagione sportiva per il Paintball Modena, che negli ultimi 12 mesi ha visto un aumento del 70% degli iscritti. Oltre al team dei più piccoli (i Grilletti) impegnato ... ilrestodelcarlino.it

Grandi novità per le Mixed Martial Arts in Italia! Le MMA entrano ufficialmente nell’orbita della FIJLKAM e della United World Wrestling! Con il debutto internazionale previsto a maggio agli Europei di Yerevan e il primo Campionato Italiano ad aprile, le - facebook.com facebook

La capolista del campionato italiano con 10 punti di vantaggio perde due volte contro il Bodo Glimt, organizzato e tecnico ma è il Bodo Glimt. Il calcio italiano starebbe bene nei film di Bud Spencer: continua a prendere schiaffoni e continua a non capire #Inter x.com