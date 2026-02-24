lda e aka 7even pronti a stupire sanremo

LDA e Aka 7even si preparano a esibirsi a Sanremo dopo aver conquistato il pubblico con le loro canzoni. La collaborazione tra i due artisti nasce dalla volontà di portare sul palco un mix di energia e talento, sostenuti anche dall’hairstylist Antonio Laezza, premiato al Premio Malafemmena. La loro presenza sul palco si accompagna a una forte amicizia e a un desiderio di sorprendere gli spettatori con una performance autentica. La loro prova si avvicina rapidamente.

LDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con loro al Premio Malafemmena come simbolo di talento e determinazione Questa sera LDA e Aka 7even calcheranno il prestigioso palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. La loro amicizia e’ nota a tutti condivino stessi interessi per la musica, in passato condividevano anche l’amore poiche’ erano fidanzati con le gemelle Galluccio, Miriam LDA e Francesca Aka 7even, oggi invece condividono anche lo stesso appartamento a Milano dove si sono trasferiti da settembre e a Sanremo condivideranno anche lo stesso hairstylist Antonio Laezza napoletano doc, che l’anno scorso hanno ricevuto insieme anche l’ambito Premio Malafemmena in onore di Toto’ organizzato dalla nostra giornalista Barbara Carere e da suo marito l’ex calciatore Giuseppe Della Corte, ritenuto il premio, il portafortuna degli artisti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026, LDA e Aka 7even duettano in Poesie clandestineLDA e Aka 7even si preparano a partecipare alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano

LDA e AKA 7even, due Luca sulla via di SanremoLDA e AKA 7even, due giovani artisti di nome Luca, hanno annunciato le loro canzoni per Sanremo, causando grande interesse tra i fan.

LDA e Aka 7even travolti dai Fan a Sanremo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: LDA e Aka 7even a Sanremo 2026: Una volta ci si doveva vergognare di parlare in dialetto, oggi i pregiudizi su Napoli sono crollati. Al Festival non vinceremo, ma vi faremo divertire; Chi sono LDA & Aka7even, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Poesie clandestine. FOTO; Lda e Aka 7even: Viviamo insieme, la popolarità può far male; Poesie clandestine di LDA & Aka 7even - Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Sanremo, LDA e AKA 7EVEN: portiamo all’Ariston la nostra amiciziaSanremo, 24 feb. (askanews) – Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine. Un mom ... askanews.it

Lda & Aka 7even, Poesie Clandestine: testo e significatoLDA & Aka 7even partecipano a Sanremo 2026 con Poesie Clandestine (di A. Caiazza - L. D’Alessio - L. Marzano - V. Petrozzino) R. Romito - F. D’Alessio ... ilgazzettino.it

Stasera si esibiranno tutti e 30 i cantanti: il primo sarà Ditonellapiaga, l'ultimo Lda & Aka 7even. - facebook.com facebook

Sanremo, Napoli in gara con Da Vinci, Samurai Jay Luchè e Lda-Aka 7even x.com