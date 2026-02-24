ESCLUSIVA NOVELLA 2000 | LDA e Aka 7even pronti a stupire Sanremo

LDA e Aka 7even sono stati invitati a esibirsi a Sanremo dopo aver ottenuto riconoscimenti nel mondo della musica. La loro partecipazione è stata motivata dal sostegno di un noto hairstylist, che li ha accompagnati durante le prove. Entrambi i giovani artisti stanno preparando uno spettacolo che promette di sorprendere il pubblico. Le prove sul palco ormai sono in corso e l’attesa cresce tra i fan.

LDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell'Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell'hairstylist Antonio Laezza, premiato con loro al Premio Malafemmena come simbolo di talento e determinazione Questa sera LDA e Aka 7even calcheranno il prestigioso palco dell'Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. La loro amicizia e' nota a tutti condivino stessi interessi per la musica, in passato condividevano anche l'amore poiche' erano fidanzati con le gemelle Galluccio, Miriam LDA e Francesca Aka 7even, oggi invece condividono anche lo stesso appartamento a Milano dove si sono trasferiti da settembre e a Sanremo condivideranno anche lo stesso hairstylist Antonio Laezza napoletano doc, che l'anno scorso hanno ricevuto insieme anche l'ambito Premio Malafemmena in onore di Toto' organizzato dalla nostra giornalista Barbara Carere e da suo marito l'ex calciatore Giuseppe Della Corte, ritenuto il premio, il portafortuna degli artisti.