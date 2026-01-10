Cambio al vertice di Veronafiere Gianni Bruno diventa direttore generale vicario

Veronafiere annuncia il cambio al vertice: Gianni Bruno assume il ruolo di direttore generale vicario, mentre Adolfo Rebughini si dimette dalla posizione di direttore generale. La decisione è stata ufficializzata durante la seduta del consiglio di amministrazione del 9 gennaio. Questi cambiamenti organizzativi riflettono un momento di revisione strategica per l’ente fieristico veronese.

Durante la seduta di ieri, 9 gennaio, del consiglio di amministrazione, Adolfo Rebughini ha formalizzato le proprie dimissioni dal ruolo di direttore generale. Il manager di 45 anni aveva assunto la direzione generale nel giugno 2024

Veronafiere, cambio al vertice operativo: Rebughini lascia la direzione generale.

VeronaFiere. Cambia il direttore generale - ha accettato la proposta di lavoro di una istituzione finanziaria e oggi in pieno accordo con l’azienda ha formalizzato le ... giornaleadige.it