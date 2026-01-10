Comprare casa in Italia conviene agli stranieri le regioni con più vendite

L’acquisto di immobili in Italia rappresenta una scelta vantaggiosa per gli stranieri, con alcune regioni che si distinguono per il volume di vendite. Nonostante nel 2025 si registri un rallentamento rispetto agli anni precedenti, il mercato immobiliare italiano resta una destinazione attrattiva per chi cerca investimenti o una seconda casa nel paese. Analizzare le aree più vendute permette di comprendere le tendenze attuali e le opportunità disponibili.

Il mercato immobiliare italiano continua ad attirare l’interesse degli acquirenti stranieri, anche se nel 2025 emergono segnali di rallentamento rispetto all’anno precedente. Secondo il Report Italia 2025 di Gate-away.com, le richieste di acquisto dall’estero verso l’Italia hanno registrato una lieve flessione complessiva pari al 5,89% rispetto al 2024. Il dato riflette soprattutto il rallentamento di alcuni mercati storicamente trainanti, come Stati Uniti e Germania, ma si inserisce in un quadro di medio periodo ancora fortemente positivo. Un mercato in crescita nel medio periodo. Nonostante il calo registrato nell’ultimo anno, il trend resta orientato alla crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

