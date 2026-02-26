Calhanoglu GDS | L’Inter non rinnoverà il suo contratto

L'Inter sta valutando le proprie strategie contrattuali e sembra aver preso una decisione riguardo al futuro di un suo giocatore chiave. La società si sta concentrando sugli impegni attuali, ma allo stesso tempo sta pianificando le mosse per la rosa delle prossime stagioni. La questione riguarda un centrocampista, il cui contratto non sarà rinnovato al termine della sua attuale scadenza.

Calhanoglu. L’ Inter guarda avanti e, mentre resta concentrata sugli obiettivi della stagione, pianifica anche le mosse per il futuro della rosa. In particolare il centrocampo potrebbe essere uno dei reparti più interessati da cambiamenti, con diversi scenari che si stanno delineando in vista del mercato estivo. Tra i nomi più discussi c’è quello di Hakan Calhanoglu, il cui contratto si avvicina alla scadenza. Le indiscrezioni provenienti dalla Turchia continuano a moltiplicarsi e alimentano l’ipotesi di un possibile addio, complice anche l’interesse già manifestato in passato dal Galatasaray. Calhanoglu: lo scenario sul futuro del regista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro difficilmente proporrà un rinnovo al regista turco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calhanoglu Inter, si lavora al rinnovo del contratto. Ecco l'idea dei nerazzurri

