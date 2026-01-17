Pasquale Mazzocchi continuerà a vestire la maglia del Napoli, confermando il suo ruolo nel progetto della squadra. Dopo alcune voci di cessione, si è deciso di proseguire il rapporto contrattuale, che durerà fino al 2027. La scelta di mantenere il calciatore evidenzia l’intenzione del club di puntare sulle sue qualità e di consolidare la rosa in vista delle future stagioni.

Pasquale Mazzocchi sembrava essere un calciatore in uscita, ma il terzino del Napoli pare che resterà in azzurro e rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2027. Il rinnovo di Mazzocchi col Napoli. Come riportato da Sky Sport: Nonostante gli interessi da parte di altre squadre Pasquale Mazzocchi resta al Napoli. Il terzino inoltre prolungherà il contratto con il club. C’erano diversi club di Serie A sulle sue tracce che gli avrebbero offerto più minutaggio. Ma l’ex Salernitana sembra invece voglia restare nella squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Antonio Conte lo ha schierato titolare contro il Parma nel recupero della 16esima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mazzocchi resta a Napoli e rinnoverà il suo contratto

