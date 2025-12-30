Calhanoglu Inter si lavora al rinnovo del contratto Ecco l’idea dei nerazzurri

Da internews24.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu. La società nerazzurra sta definendo i dettagli dell’accordo, con l’obiettivo di prolungare la collaborazione e stabilire la durata del nuovo contratto. La trattativa si concentra su tempi e condizioni, in modo da assicurare continuità all’apporto del giocatore alla squadra. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, società al lavoro per il rinnovo del suo contratto. Ecco quando potrebbe firmare e quanto durerebbe il nuovo accordo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il clima in casa della Beneamata è tornato sereno dopo un’estate turbolenta segnata dalle indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il talentuoso regista turco, specialista dei calci piazzati e perno della manovra, aveva inizialmente accarezzato l’idea di un ritorno in patria. Tuttavia, come confermato dal presidente Giuseppe Marotta — l’esperto dirigente e stratega del club — l’offerta economica del Galatasaray non è mai stata all’altezza delle richieste, portando il calciatore a rimettersi totalmente a disposizione dei meneghini. 🔗 Leggi su Internews24.com

calhanoglu inter si lavora al rinnovo del contratto ecco l8217idea dei nerazzurri

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, si lavora al rinnovo del contratto. Ecco l’idea dei nerazzurri

Leggi anche: Calhanoglu andrà via dall’Inter? Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato dei nerazzurri

Leggi anche: Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

TS - Calhanoglu-Inter, rinnovo o cessione: due club pronti all'assalto. Marotta e Ausilio hanno già pronto l'erede; Rigori, cervello, leadership e due nazioni: Zarate, l'Inter ha in casa un piccolo Calha; Inter, Galatasaray su Calhanoglu! In Turchia: “Ecco quanto costa. Hakan ha già…”; Inter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto.

calhanoglu inter lavora rinnovoL’Inter vuole blindare Calhanoglu: con il nuovo anno si penserà al rinnovo - Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2027 e con l’arrivo del nuovo anno partiranno anche i dialoghi per il rinnovo. msn.com

calhanoglu inter lavora rinnovoMercato Inter, si pensa al rinnovo di un big - Durante la scorsa estate l’Inter ha rischiato seriamente di perdere uno dei suoi punti fermi: Hakan Calhanoglu. sportal.it

calhanoglu inter lavora rinnovoL’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu: 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni - Inter ecco svelato il nome dell'erede di Calhanoglu: ha 11 anni in meno e costa solo 13 milioni, il club lo ha già in pugno ... calciomercato.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.