Calhanoglu Inter si lavora al rinnovo del contratto Ecco l’idea dei nerazzurri

L'Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu. La società nerazzurra sta definendo i dettagli dell’accordo, con l’obiettivo di prolungare la collaborazione e stabilire la durata del nuovo contratto. La trattativa si concentra su tempi e condizioni, in modo da assicurare continuità all’apporto del giocatore alla squadra. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calhanoglu Inter, società al lavoro per il rinnovo del suo contratto. Ecco quando potrebbe firmare e quanto durerebbe il nuovo accordo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il clima in casa della Beneamata è tornato sereno dopo un’estate turbolenta segnata dalle indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il talentuoso regista turco, specialista dei calci piazzati e perno della manovra, aveva inizialmente accarezzato l’idea di un ritorno in patria. Tuttavia, come confermato dal presidente Giuseppe Marotta — l’esperto dirigente e stratega del club — l’offerta economica del Galatasaray non è mai stata all’altezza delle richieste, portando il calciatore a rimettersi totalmente a disposizione dei meneghini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, si lavora al rinnovo del contratto. Ecco l’idea dei nerazzurri Leggi anche: Calhanoglu andrà via dall’Inter? Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato dei nerazzurri Leggi anche: Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TS - Calhanoglu-Inter, rinnovo o cessione: due club pronti all'assalto. Marotta e Ausilio hanno già pronto l'erede; Rigori, cervello, leadership e due nazioni: Zarate, l'Inter ha in casa un piccolo Calha; Inter, Galatasaray su Calhanoglu! In Turchia: “Ecco quanto costa. Hakan ha già…”; Inter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto. L’Inter vuole blindare Calhanoglu: con il nuovo anno si penserà al rinnovo - Il contratto del centrocampista è in scadenza nel 2027 e con l’arrivo del nuovo anno partiranno anche i dialoghi per il rinnovo. msn.com

Mercato Inter, si pensa al rinnovo di un big - Durante la scorsa estate l’Inter ha rischiato seriamente di perdere uno dei suoi punti fermi: Hakan Calhanoglu. sportal.it

L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu: 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni - Inter ecco svelato il nome dell'erede di Calhanoglu: ha 11 anni in meno e costa solo 13 milioni, il club lo ha già in pugno ... calciomercato.it

L'Inter vuole blindare Calhanoglu: i dialoghi con l'agente del turco sono frequenti e da gennaio ogni momento puo essere quello giusto per intavolare i discorsi. L'idea del club è quella di spostare la scadenza del contratto al 2029. Andrà raggiunto l'accord x.com

Sono molto probabili gli addii di Hakan #Calhanoglu ed Henrikh #Mkhitaryan nella prossima estate. L'#Inter potrebbe così affondare il colpo per #Ederson. Occhio, in tal senso, a 2 fattori: mancato accesso in Champions dell'#Atalanta e "ottimi rapporti" tra clu - facebook.com facebook

