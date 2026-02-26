La stagione di Formula 1 sta per partire, con il countdown ormai concluso dopo i test finali. La prossima settimana si alzerà il sipario sugli eventi ufficiali, mentre l’ultimo trimestre dell’anno sarà dedicato alle competizioni. Le squadre preparano gli ultimi dettagli prima di affrontare le gare che si svolgeranno fino a dicembre, segnando l’inizio di una nuova avventura in pista.

Milano 26 febbraio 2026 – Si sono chiusi i test, lo spazio per le prove è rimasto a zero, ora la Formula 1 prende un ultimo respiro prima di tuffarsi definitivamente nella stagione 2026. Il fine settimana del 6-8 marzo infatti segnerà il primo weekend di gara del nuovo campionato mondiale. Il primo Gran Premio dei 24 in programma per la stagione, a cui vanno aggiunte anche 6 sprint, per un totale di 30 gare e 648 punti da assegnare, per decretare il pilota più veloce del mondo. Come di consueto, il Mondiale Formula 1 comincerà in Australia, per poi rimanere nei suoi primi appuntamenti in Asia. Dopo Melbourne infatti si volerà in Cina (15 marzo), dove si disputerà anche la prima sprint stagionale, seguiranno poi Giappone (29 marzo) e Bahrein (12 aprile). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calendario Formula 1: la prossima settimana il via, si finisce a dicembre

