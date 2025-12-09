Animal crossing | appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima

Il mondo di Animal Crossing si prepara a una possibile rivoluzione con l’imminente rilascio di aggiornamenti significativi e nuove funzionalità. Nonostante siano trascorsi più di quattro anni dall’ultima grande patch di Animal Crossing: New Horizons, le aspettative sono alte circa le novità in arrivo, che potrebbero coinvolgere anche l’inedita versione per Nintendo Switch 2. Le voci di corridoio e gli indizi provenienti da fonti di settore indicano un rinnovato interesse di Nintendo nel rilanciare questo iconico franchise attraverso un evento di comunicazione molto atteso. anticipazioni e rumors sul prossimo grande aggiornamento di animal crossing. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

