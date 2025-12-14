Previsioni meteo in Italia per la prossima settimana | il tempo dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni meteo per l'Italia dalla settimana 15 al 21 dicembre 2025 segnalano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, caratterizzato da un calo delle temperature, piogge diffuse e nevicate a quote più basse, soprattutto al Nord e al Centro. Una fase di instabilità che influenzerà le diverse regioni lungo tutto il periodo.

La settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 si presenta come un periodo di svolta nelle condizioni meteorologiche italiane, con un progressivo calo delle temperature, l'arrivo di piogge diffuse e nevicate a quote più basse, specialmente al Nord e al Centro del Paese. Dopo un periodo di tempo più stabile dominato dall'anticiclone, una perturbazione atlantica e un cedimento dell'alta pressione influenzeranno il tempo su gran parte dello Stivale. Panoramica generale del tempo. Per l'intero Paese si prevede una fase di instabilità meteorologica, con: piogge diffuse anche a bassa quota;

