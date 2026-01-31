Calendario degli scioperi di febbraio | si fermano mezzi pubblici treni e aerei

Le proteste nel settore dei trasporti non si fermano nemmeno a febbraio. Mezzi pubblici, treni e aerei si fermeranno in più giorni nel corso del mese, con tre date principali: 2, 6 e 16 febbraio. La situazione crea disagi per chi deve spostarsi, mentre le compagnie si preparano ad affrontare nuove settimane di caos.

Mese nuovo, nuova ondata di scioperi: febbraio 2026 si presenta come un periodo nero nel settore dei trasporti, con scioperi distribuiti lungo tutto l’arco del mese e un picco concentrato in tre date chiave: 2 febbraio, 6 febbraio e 16 febbraio. Ma c’è anche la chiusura del mese a presentare una importante mobilitazione: lo sciopero nazionale dei treni. Vediamo dunque l’elenco degli scioperi di febbraio con giorni, orari, settori e sindacati aderenti. Sì, perché la forza del sindacato, da considerarsi in termini di rappresentatività fra i lavoratori, può determinare il grado di riuscita (e di disagi comportati) di uno sciopero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A gennaio 2026 sono previsti diversi scioperi che coinvolgono treni, mezzi pubblici e servizi aerei.

