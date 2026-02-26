Calciomercato le strade dell’Inter e di Hakan Calhanoglu si allontanno

Durante l’estate si sono fatte molte speculazioni sul possibile futuro di Hakan Calhanoglu. La sua situazione contrattuale e le voci di mercato hanno tenuto banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ora si attendono sviluppi concreti che chiariscano la posizione del calciatore e della società. La sua permanenza o eventuale partenza rappresentano un punto centrale in questa fase di mercato.

Nome caldo dell'ultimo calciomercato (in uscita) estivo dell'Inter, si torna del futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo le dichiarazioni di una decina di giorni fa di Okan Buruk, sono arrivate nelle ultime ore le parole del vice presidente del Galatasaray.