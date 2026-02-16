Calciomercato Inter senti Okan Buruk | Hakan Calhanoglu tifa Galatasaray

L’Inter ha contattato Okan Buruk dopo aver appreso che Hakan Calhanoglu preferisce tornare al Galatasaray. Buruk, allenatore del club turco, ha rivelato che il suo giocatore chiama spesso la famiglia in Turchia e sogna di tornare nel suo paese. Calhanoglu, che ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, ha sempre espresso il desiderio di rivedere i suoi cari a Istanbul. Tra pochi giorni, il Galatasaray affronterà due volte la Juventus, una sfida che potrebbe influenzare il futuro del centrocampista.

Tre stagioni in nerazzurro, dal 2001 dal 2004. L’unica esperienza calcistica al fuori della sua Turchia, Oggi Okan Buruk allena quel Galatasaray che nel giro di dieci giorni affronterà due volta la Vecchia Signora del calcio italiano. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di calciomercato l’ex centrocampista dell’Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, Inter senti Okan Buruk: “Hakan Calhanoglu tifa Galatasaray” Okan Buruk: "Calhanoglu, ti aspetto al Galatasaray. Inter, ricordo il 5 maggio e Ronaldo che..." Okan Buruk, ex centrocampista turco e attuale tecnico del Galatasaray, ha annunciato pubblicamente di voler incontrare Hakan Calhanoglu al suo ritorno in Turchia, ricordando anche il 5 maggio e Ronaldo. Frattesi Galatasaray, Okan Buruk stupisce tutti: «Nessun contatto per ora il nerazzurro…» Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha dichiarato di non aver ancora avviato contatti ufficiali per l'acquisto di Frattesi dall'Inter. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Inter, arriva la smentita del tecnico del Galatasaray Okan Buruk: Nessun contatto con FrattesiOkan Buruk prova a spegnere le voci sul possibile trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter al Galatasaray, squadra di cui è allenatore. E' di oggi, infatti, la notizia che vedrebbe nerazzurri e ... calciomercato.com Okan Buruk, Di Marzio'nun sorularini yanitladi. x.com Galatasaray, Okan Buruk avvisa la Juve: "Possiamo eliminarli. La partita contro l'Inter..." - facebook.com facebook