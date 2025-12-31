Calciomercato Inter effetto Chivu | adesso Hakan Calhanoglu può rinnovare

Dopo l’inserimento di Cristian Chivu nello staff dell’Inter, Hakan Calhanoglu ha ora la possibilità di rinnovare il suo contratto. In breve tempo, l’ambiente nerazzurro ha ritrovato equilibrio e stabilità, contribuendo al successo della squadra in Serie A e in Europa. Questa dinamica potrebbe influenzare positivamente il futuro del centrocampista turco, che ora può concentrarsi sulla prosecuzione della sua avventura con i nerazzurri.

Ha preso uno spogliatoio ad encefalogramma piatto e in sei mesi l’ha portato in cima alla Serie A e – sempre per il momento – sulle prime alture europee. Effetto Chivu, possiamo chiamarlo così. Sta facendo crescere i giovani della truppa (da Francesco Pio Esposito a Petar Sucic, da Ange-Yoan L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

