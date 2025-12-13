Calciomercato Inter LIVE | svelata la strategia che verrà adottata a gennaio! Domenica occhi puntati su Frendrup e Norton-Cuffy

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con focus sulla strategia prevista per gennaio. Domenica saranno protagonisti Frendrup e Norton-Cuffy, mentre si susseguono indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Resta aggiornato sulle trattative e sugli scenari che potrebbero influenzare il mercato nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Internews24.com

CALCIOMERCATO INTER: Rumors e Acquisti Confermati

