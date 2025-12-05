Calcio Napoli migliorano le condizioni di Gutierrez e Meret | più lunghi i tempi per De Bruyne e Anguissa

2anews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calcio Napoli, aggiornamenti sugli infortunati: Gutierrez verso il rientro, Meret atteso entro fine mese. Tempi più lunghi per De Bruyne e Anguissa. Le ultime su Lukaku Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria del Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Miguel Gutierrez sta finalmente migliorando dopo la distorsione alla caviglia che lo ha costretto a . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli migliorano le condizioni di gutierrez e meret pi249 lunghi i tempi per de bruyne e anguissa

© 2anews.it - Calcio Napoli, migliorano le condizioni di Gutierrez e Meret: più lunghi i tempi per De Bruyne e Anguissa

Argomenti simili trattati di recente

calcio napoli migliorano condizioniGAZZETTA - Napoli, migliorano le condizioni di Gutierrez: si avvicina il rientro - Migliorano le condizioni di Miguel Gutierrez, vicino al rientro dopo la distorsione alla caviglia: l'ex Girona ha saltato le ultime partite ma potrebbe rientrare in una delle prossime due. napolimagazine.com scrive

calcio napoli migliorano condizioniInfortunio Lobotka: il Napoli perde un altro pezzo a centrocampo. Salta la Juve e non solo - Un nuovo stop in mediana per la squadra di Antonio Conte: il comunicato sulle condizioni dello slovacco Una perdita importante, nuovamente a centrocampo, per Antonio Conte. Secondo msn.com

calcio napoli migliorano condizioniSerie A: Roma-Napoli in campo domenica alle 20,45 DIRETTA - Gli azzurri arrivano al match più riposati, visto che hanno giocato in Champions martedì, mentre per i giallorossi l'Europa League si è giocata giovedì. Riporta ansa.it

calcio napoli migliorano condizioniGilmour infortunato, si valuta l’operazione: le condizioni e i tempi di recupero - Il Napoli continua a fare i conti con un’emergenza a centrocampo che sembra non voler concedere tregua. Secondo tuttosport.com

calcio napoli migliorano condizioniNapoli, la Juventus perde anche Gatti per infortunio: torna nel 2026 - La Juventus ha perso il suo difensore, uscito per infortunio nella partita di Coppa Italia contro l'Udinese, valida per gli ottavi di finale. Segnala msn.com

calcio napoli migliorano condizioniDe Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni - Il fuoriclasse belga torna a farsi vivo via social dopo l'operazione e promette: "Il mio percorso verso il ritorno in campo è già iniziato" ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Migliorano Condizioni