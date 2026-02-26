Il 27 marzo si svolgerà la Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, un evento di grande richiamo nel calendario calcistico internazionale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, disponibile in streaming su NOW e visibile anche in chiaro su TV8, offrendo un'opportunità unica di seguire l'incontro senza limitazioni.

Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’Argentina, detentrice della Copa America 2024 e campione del mondo in carica. La nazionale di Scaloni punta al bis nello stadio in cui si è laureata Campione del Mondo nel 2022,. su Digital-News.it Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’ Argentina, detentrice della Copa America 2024 e campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio, Finalissima 2026 Spagna-Argentina il 27 Marzo in diretta su Sky, NOW e TV8

Leggi anche: Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026: sarà Messi contro Yamal

Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 28 gennaio, tv, quali vedere su Sky, Prime e TV8Tutti in campo contemporaneamente per l’ultima elettrizzante giornata della “Fase Campionato”.

Temi più discussi: Calcio a 5, Active a segno contro la L84! Vincono Meta Catania ed Eboli nel 18° turno di Serie A; Alcaraz travolge Fils in 52 minuti col punteggio 6-2 6-1! Lo spagnolo impressiona in questo 2026: gli highlights; Calcio a 5 Coppa Italia Serie A2 . Ecco gli Ottavi di Finale SEGUI LIVE; Finale pattinaggio di figura, oro all'americana Liu. Argento Sakamoto, bronzo Nakai.

Antepost Mondiali calcio 2026, le favorite e le quote di valore: guida la Spagna, attenzione all’InghilterraLa nostra analisi sulle favorite e sulle possibili sorprese nel mercato Antepost vincente per il Mondiale di calcio 2026 ... assopoker.com

Su che canale Italia-Spagna oggi in tv, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingGli Europei 2026 di calcio a 5 entrano nella loro fase calda: quella dell'eliminazione diretta, dei quarti di finale che mettono in palio un pass per le ... oasport.it

La sua azienda di cibo conservato si diffuse in tutto il mondo dall’esercito italiano a Spagna e Argentina. La storia dell'imprenditore vicentino in un libro - facebook.com facebook

Ottimismo in Argentina: Lautaro #Martinez può recuperare in 18 giorni e giocherà la Finalissima con la Spagna x.com