Calcio Finalissima 2026 Spagna-Argentina il 27 Marzo in diretta su Sky NOW e TV8

Da digital-news.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 marzo si svolgerà la Finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, un evento di grande richiamo nel calendario calcistico internazionale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, disponibile in streaming su NOW e visibile anche in chiaro su TV8, offrendo un'opportunità unica di seguire l'incontro senza limitazioni.

Un nuovo appuntamento di calcio internazionale da vivere in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Venerdì 27 marzo si scende in campo per la Finalissima 2026, il match che al Lusail Stadium in Qatar opporrà la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l'Argentina, detentrice della Copa America 2024 e campione del mondo in carica. La nazionale di Scaloni punta al bis nello stadio in cui si è laureata Campione del Mondo nel 2022.

