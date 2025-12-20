Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026 | sarà Messi contro Yamal

La terza edizione della Finalissima del 2026 vedrà affrontarsi Spagna e Argentina, rispettivamente campioni in carica di Europa e Sudamerica. Uefa e Conmebol hanno ufficializzato sede e data dell’incontro, confermando l’importanza di questa sfida tra due nazionali di grande tradizione calcistica. È tutto deciso per la Finalissima 2026. Uefa e Conmebol hanno annunciato luogo e data della sfida che metterà di fronte Spagna e Argentina, campioni in carica di Europa e Sudamerica.

È tutto deciso per la Finalissima 2026. Uefa e Conmebol hanno annunciato luogo e data della sfida che metterà di fronte Spagna e Argentina, campioni in carica di Europa e Sudamerica. Sarà Messi contro Yamal. Finalissima 2026, sarà Spagna-Argentina: i dettagli. Si legge sul sito della Federazione spagnola: Uefa e Conmebol hanno ufficializzato il luogo e la data della celebrazione della Finalissima 2026, che vedrà la Spagna contro l'Argentina, nazionali campioni in carica rispettivamente d'Europa e America. La partita si terrà allo stadio Lusail di Doha (Qatar) il 27 marzo alle 19:00 (ora peninsulare).

Finalissima Spagna-Argentina: il 27 marzo 2026 la sfida tra campioni - Sono stati infatti ufficializzati data e sede della "Finalissima" tra Spagna e Argentina: ... firenzeviola.it

Spagna-Argentina in Qatar sarà la Finalissima 2026 - Il Qatar ospiterà l'incontro tra la Spagna (vincitrice dell'ultimo Europeo) e l'Argentina (detentrice della Copa América). msn.com

Segnatevi la data: 27 marzo 2026. In Qatar si giocherà la Finalissima tra Argentina e Spagna. Ma soprattutto, per la prima volta nella storia: Messi contro Yamal. Il passato che incontra il futuro. L’icona di un’era contro il volto di quella che sta iniziando adesso. - facebook.com facebook

Finalissima 2026, scelta la sede di Spagna-Argentina: si giocherà in Qatar x.com

