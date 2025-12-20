Spagna e Argentina nella terza edizione della Finalissima del 2026 | sarà Messi contro Yamal

È tutto deciso per la Finalissima 2026. Uefa e Conmebol hanno annunciato luogo e data della sfida che metterà di fronte Spagna e Argentina, campioni in carica di Europa e Sudamerica. Sarà Messi contro Yamal. Finalissima 2026, sarà Spagna-Argentina: i dettagli. Si legge sul sito della Federazione spagnola: Uefa e Conmebol hanno ufficializzato il luogo e la data della celebrazione della Finalissima 2026, che vedrà la Spagna contro l’Argentina, nazionali campioni in carica rispettivamente d’Europa e America. La partita si terrà allo stadio Lusail di Doha (Qatar) il 27 marzo alle 19:00 (ora peninsulare). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

