Calcio il Forlì al giro di boa fa visita ad un pericolante Perugia Mister Miramari | Serve un salto di qualità

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima gara dell'anno per il Forlì Calcio che dopo la rotonda vittoria contro il Carpi farà visita domenica alle 17,30 (diretta Sky) alla nobile decaduta Perugia, attualmente penultima della classe con appena 12 punti in classifica la metà esatta dei punti raccolti dai galletti. Biancorossi che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio, il Forlì al giro di boa fa visita ad un pericolante Perugia. Mister Miramari: "Serve un salto di qualità"

