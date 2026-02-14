Il Catanzaro cerca di ottenere il terzo risultato positivo di fila contro il Mantova, una vittoria che potrebbe rafforzare la sua posizione in classifica. La partita si giocherà domani allo stadio ‘Ceravolo’ e rappresenta un passo importante per i calabresi nella corsa ai playoff di Serie C. Il Mantova, invece, affronta la sfida con l’obiettivo di evitare una sconfitta che potrebbe complicare la sua situazione in zona retrocessione.

Catanzaro-Mantova: La Sfida per i Playoff e l’Allarme in Casa Virgiliana. Il Catanzaro punta al terzo successo consecutivo ospitando il Mantova al ‘Ceravolo’ domani, 14 febbraio 2026, in una partita cruciale per la corsa ai playoff di Serie C. I giallorossi, galvanizzati da due vittorie di fila, cercano di consolidare la quinta posizione in classifica, mentre il Mantova, reduce da una pesante sconfitta, è a caccia di punti salvezza. Giallorossi in Ascesa: Aquilani Avverte la Squadra. La stagione del Catanzaro sta vivendo un momento di grande entusiasmo. Le recenti vittorie contro Reggiana e Pescara hanno permesso alla squadra di Massimo Aquilani di scalare la classifica e di guardare con ottimismo al futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pescara-Catanzaro, la cronaca live della partita [DIRETTA]; Pescara, convocato Insigne per la sfida con il Catanzaro; Il Catanzaro contro il Mantova cerca un difficile tris. Si punta a consolidare la posizione playoff; Pescara-Catanzaro 0-2, crisi senza fine per il Delfino: cronaca, tabellino e voti.

Il Catanzaro contro il Mantova cerca un difficile tris. Si punta a consolidare la posizione playoffAquilani punta in avanti Liberali, Nuamah e Iemmello. Convocato Pittarello ma non giochetà dall'inizio ... catanzaroinforma.it

Catanzaro, la difesa è tornata di ferro. Contro il Mantova occhio alle energieGiallorossi inviolati per due gare consecutive: non era mai successo in questo campionato. Sabato arrivano i virgiliani: probabile qualche aggiustamento ... catanzaroinforma.it

Non è una distanza. Non è una trasferta. È una scelta. 212 CUORI BIANCOROSSI A CATANZARO Stessa strada, stesso colore, stesso battito che non conosce confini. Ovunque giochi il Mantova, Il popolo biancorosso è presente facebook

È attiva la prevendita dei biglietti di Catanzaro - Mantova Tutte le info tinyurl.com/bddb6u4r #AvantiAquile x.com