Il 13 gennaio 2026, a Calci, si è svolto un incontro tra il direttivo di Confcommercio, il Centro Commerciale Naturale di Calci e l’amministrazione comunale della Valgraziosa, rappresentata dalla sindaca Valentina Ricotta e dall’assessore alle attività produttive Fabio Mencarelli. L’obiettivo è stato discutere strategie per valorizzare il territorio e sostenere le attività locali, promuovendo una collaborazione improntata alla crescita e allo sviluppo della comunità.

Calci (PI), 13 gennaio 2026 – Si è tenuto un proficuo incontro tra il direttivo di Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale di Calci con l'amministrazione comunale della Valgraziosa, rappresentata dalla sindaca Valentina Ricotta e dall'assessore alle attività produttive Fabio Mencarelli. Presenti per Confcommercio Provincia di Pisa il coordinatore sindacale Luca Favilli e la referente territoriale Elisabetta Pasquinucci, insieme al Ccn di Calci rappresentato dalla vicepresidente Claudia Cucurachi e Alessandra Lovisi. “Con l'inizio del nuovo anno l'incontro è stato importante per confermare il sostegno dell'amministrazione alle attività di vicinato, negozi e pubblici esercizi che costituiscono un elemento fondamentale per la vivibilità e l'attrattività del territorio e per il tessuto commerciale del centro storico e dell'intero territorio comunale” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valorizzazione di territorio e attività: Confcommercio incontra la sindaca Ricotta

