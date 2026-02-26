Calci e pugni per rubare il cellulare a un ipovedente | arrestato un 18enne in piazza Duca d’Aosta

Milano, 26 febbraio 2026 – Rapina in piazza Duca d’Aosta: arrestato un 18enne dopo un’aggressione a un uomo ipovedente Un intervento rapido dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano ha portato, nella serata di ieri 25 febbraio, all’arresto di un 18enne algerino accusato di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 in piazza Duca d’Aosta, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito con calci e pugni un uomo italiano di 51 anni, ipovedente, per poi sottrargli il telefono cellulare. Milano, dall’aggressione a un regista teatrale al corpo a corpo con la polizia. Poi sfila l’arma a un agente e spara: arrestato L’identikit dell’aggressore La vittima, ferita e sotto shock, è riuscita a chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta(Adnkronos) – Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, per dire ‘no’ al trattato Mercosur.

Mercosur, a Milano trattori in piazza Duca d'Aosta con lo slogan 'Difendiamo il Made in Italy'Alcune migliaia di agricoltori e allevatori, a bordo di un centinaio di trattori, provenienti da tutta Italia, hanno invaso piazza Duca d’Aosta a...

